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Рецепт вкуснейшего коктейля на День Независимости Украины

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В честь 28-й годовщины независимости Украины советуем вам приготовить потрясающий коктейль из манго.

Не секрет, что манго не является наиболее популярным и распространенным фруктом, следовательно, напиток на его основе можно приготовить для особых праздников.

Рецепт вкуснейшего коктейля на День Независимости Украины

Для приготовления коктейля, вам следует заранее приобрести коровье и кокосовое молоко, лайм, манго, кокосовую стружку и сахар.

Главный ингредиент – ликер Блю Кюрасао. После его добавления ваш коктейль обретет сине-желтый цвет, как государственный флаг Украины.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления праздничного и патриотического коктейля из манго по следующей ссылке.

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Bar Vital
Bar Vital
синька 100 белизна 50 жёлтой краски 30 лайм можно апельсина ииии слава усраине
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