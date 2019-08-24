Рецепт вкуснейшего коктейля на День Независимости Украины

В честь 28-й годовщины независимости Украины советуем вам приготовить потрясающий коктейль из манго.
Не секрет, что манго не является наиболее популярным и распространенным фруктом, следовательно, напиток на его основе можно приготовить для особых праздников.
Для приготовления коктейля, вам следует заранее приобрести коровье и кокосовое молоко, лайм, манго, кокосовую стружку и сахар.
Главный ингредиент – ликер Блю Кюрасао. После его добавления ваш коктейль обретет сине-желтый цвет, как государственный флаг Украины.
OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления праздничного и патриотического коктейля из манго по следующей ссылке.
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