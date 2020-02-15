Рецепт вкуснейшего грузинского блюда с мясом

Как известно, кавказская кухня славится своими сытными и пряными мясными блюдами.

FoodOboz предлагает отведать популярное грузинское блюдо "Сациви" из куриного мяса в сказочно вкусном густом соусе.

Для приготовления Сациви нужно предварительно отварить разделанную на части целую курицу.

Новости Простой рецепт восхитительного французского блюда с фаршем

После чего залить ее густым грузинским соусом на основе орехов, зелени и чеснока. Такая заливка готовится достаточно просто, но придает куриному мясу особый аппетитный вкус, забыть который уже невозможно.

Как приготовить это ароматное блюдо грузинской кухни, смотрите в видеорецепте по ссылке: Сациви из курицы.

Сациви из курицы

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