Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего грузинского блюда с курицей

586 Читать материал на украинском

Простое в приготовлении, вкусное, питательное и очень нежное куриное рагу с курицей чахохбили идеально для приготовления осенью.

FoodOboz предлагает вам классический рецепт этого блюда.

Новости
Рецепт вкуснейшего салата из капусты

Отмечается, что чахохбили является традиционным грузинским блюдом, при этом, оно элементарное в приготовлении, ввиду чего с ним совладает даже самый начинающий кулинар.

Кроме курицы, в блюдо входят еще сезонные овощи, которые сейчас очень вкусные и доступные по цене, - помидоры, лук, перец, различные специи.

Весь список продуктов и пошаговый рецепт приготовления чахохбили по-грузински с фото смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Рецепт вкуснейшего грузинского блюда с курицей

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского блюда из баклажанов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы