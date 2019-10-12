Рецепт вкуснейшего грузинского блюда с курицей

Простое в приготовлении, вкусное, питательное и очень нежное куриное рагу с курицей чахохбили идеально для приготовления осенью.

FoodOboz предлагает вам классический рецепт этого блюда.

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Отмечается, что чахохбили является традиционным грузинским блюдом, при этом, оно элементарное в приготовлении, ввиду чего с ним совладает даже самый начинающий кулинар.

Кроме курицы, в блюдо входят еще сезонные овощи, которые сейчас очень вкусные и доступные по цене, - помидоры, лук, перец, различные специи.

Весь список продуктов и пошаговый рецепт приготовления чахохбили по-грузински с фото смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского блюда из баклажанов.

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