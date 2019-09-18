Рецепт вкуснейшего грузинского блюда из баклажанов

Разнообразить семейное меню и удивить гостей в разгар осени можно, приготовив такое ароматное и сытное турецкое блюдо из баклажанов как аджапсандал.

FoodOboz предлагает подробный рецепт этого кушанья.

Заметим, что есть множество вариантов приготовления аджапсандала, но мы предлагаем вариант, где, кроме баклажанов, понадобится еще картошка, сладкий перец, лук, морковь, чеснок, много зелени и специи.

Новости Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с морковью

Традиционное грузинское блюдо получается очень ароматным, сытным, острым и вкусным, его едят с лавашами или другими мучными изделиями, при этом, оно прекрасно подойдет и как холодная закуска, и как полноценная трапеза.

Для приготовления нужно немногим больше получаса времени.

Смотрите подробный рецепт приготовления аджапсандала с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами

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