Рецепт вкуснейшего горячего блюда из крабовых палочек

Из крабовых палочек получаются не только вкусные салаты, но и восхитительные хрустящие крокеты с картофелем.
Это очень простое блюдо, оно не отнимет много времени.
Любимые крабовые палочки, картошка, зелень и панировка – все, что нужно для приготовления аппетитных румяных крокетов с хрустящей корочкой.
В зависимости от размера они могут быть полноценным блюдом, закуской или аперитивом перед праздничным застольем.
Как приготовить такое чудесное блюдо, смотрите в видеорецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Крокеты с крабовыми палочками.
Крокеты с крабовыми палочками
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