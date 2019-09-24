Рецепт вкуснейшего фаршированного перца

Одним из традиционных блюд украинской и болгарской кухни является фаршированный перец, варианты приготовления которого существуют на любой вкус.

FoodOboz предлагает вам классический рецепт этого блюда.

Отмечается, что особенно часто фаршируют перец именно в конце лета и в течение осени, пока есть много дешевого и вкусного болгарского перца.

Его очищают от семян, начиняют рисом, фаршем и измельченными овощами, после чего готовят в соусе.

Казалось бы, приготовить его не сложно, но есть некоторые хитрости, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления фаршированного перца по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего воздушного пирога с капустой, который можно приготовить на скорую руку.

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