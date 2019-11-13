Рецепт вкуснейшего блюда из тыквы

Если вы хотите разнообразить ваше домашнее меню и порадовать своих близких оригинальным блюдом, советуем обратить внимание на рецепт приготовления маффинов из тыквы.

Хорошо известно, что тыква является очень полезным и питательным продуктом, которое можно добавлять в качестве ингредиента во множество блюд – например, в соленые блюда или же в десерты.

Мы предлагаем вам попробовать использовать тыкву для приготовления маффинов. Данная выпечка придется по душе вашим родным и близким – кексы получатся очень вкусными и аппетитными.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейших и полезных маффинов из тыквы по следующей ссылке.

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