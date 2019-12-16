Рецепт удивительной закуски из крабовых палочек

Из всеми любимых крабовых палочек можно приготовить массу вкусных и запоминающихся блюд.
FoodOboz предлагает попробовать оригинальную быструю закуску – нежные котлетки из крабовых палочек.
Такое блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде с любыми соусами и гарнирами.
Кроме того, это идеальный способ приятно и вкусно удивить гостей на праздник!
В приготовлении такой закуски нет ничего сложного, нужно лишь следовать нашему проверенному рецепту. Ищите его по этой ссылке: Котлеты из крабовых палочек.
Котлеты из крабовых палочек
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