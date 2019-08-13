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Рецепт самых вкусных драников

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Одним из традиционных блюд украинской кухни являются драники, которые при всей простоте своего приготовления все же требуют знания некоторых секретов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам простой рецепт приготовления драников из картофеля.

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Заметим, что вся прелесть драников заключается в том, что их можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов, не затрачивая при этом много времени и сил.

При желании их можно дополнять какими-либо дополнительными ингредиентами, чтобы вкус стал более интересным, но и сами по себе, в классическом виде, они прекрасны и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу.

Смотрите подробный рецепт с фото и секретами приготовления драников по этой ссылке.

Рецепт самых вкусных драников

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить вкусный салат с жареными баклажанами.

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