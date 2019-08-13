Рецепт самых вкусных драников

Одним из традиционных блюд украинской кухни являются драники, которые при всей простоте своего приготовления все же требуют знания некоторых секретов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам простой рецепт приготовления драников из картофеля.

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Заметим, что вся прелесть драников заключается в том, что их можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов, не затрачивая при этом много времени и сил.

При желании их можно дополнять какими-либо дополнительными ингредиентами, чтобы вкус стал более интересным, но и сами по себе, в классическом виде, они прекрасны и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу.

Смотрите подробный рецепт с фото и секретами приготовления драников по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить вкусный салат с жареными баклажанами.

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