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Рецепт самых вкусных биточков по-французски

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В любую пору году не будет лишним побаловать родных таким нежным блюдом как биточки.

FoodOboz предлагает рецепт, как легко и быстро приготовить их из курицы по-французски.

Отмечается, что традиционно биточки готовятся именно из курицы, другое мясо использовать можно, но тогда они получатся не такими нежными.

Наиболее распространены такие котлетки именно в Украине.

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Биточки как правило готовят на сковороде, но при приготовлении по-французски в духовке они получаются более вкусными и полезными, - при этом, это займет менее часа времени.

Полный список необходимых продуктов и подробный рецепт биточков по-французски смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Рецепт самых вкусных биточков по-французски

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт приготовления самых вкусных картофельных оладий.

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