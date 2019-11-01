Рецепт самой вкусной запеканки из цветной капусты

В рационе каждой семьи всегда есть место для новых питательных блюд из цветной капусты.

Смотрите простой рецепт вкуснейшей запеканки из этого овоща на FoodOboz.

Цветная капуста - не только богата витаминами, но еще и низкокалорийна, да, к тому же, более чем доступна по деньгам осенью, когда другие овощи постепенно исчезают с прилавков.

Новости Рецепт очень вкусного печеночного торта

Есть много способов приготовить цветную капусту, одним из лучших является приготовление запеканки. Для этого надо добавить всего лишь немного молочных продуктов, яиц, специй, и уделить готовке менее часа времени.

Такое блюдо отлично подойдет на любой прием пищи и гарантированно порадует ваших близких и гостей.

Смотрите полный список продуктов и рецепт запеканки из цветной капусты тут.

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