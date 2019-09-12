Рецепт самого вкусного салата с помидорами

Предлагаем приготовить один из самых вкусных, простых и сытных салатов.

Речь о некогда популярном салате из помидоров и ветчины, рецепт которого незаслуженно обделен вниманием.

Такой полезный салат может быть и гарниром, и дополнением к трапезе, и самостоятельным блюдом.

Основной ингредиент - помидоры — очень полезны для здоровья, поэтому обязательно должны быть в рационе. Входящий в состав томатов ликопен является очень мощный антиоксидантом, поэтому положительно влияет на организм.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при приготовлении – выбрать для блюда спелые, сочные и ароматные помидоры, а также взять свежую качественную ветчину (или колбасу на свой вкус).

О том, как приготовить это блюдо, читайте по ссылке: Салат с помидорами.

Салат с помидорами

Кроме того, советуем попробовать очень популярный в Европе мясной салат с грибами.

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