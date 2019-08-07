Рецепт самого вкусного салата "Капрезе"

Родиной невероятно вкусного салата Капрезе явялется остров, расположенный в Неаполитанском заливе.

С итальянского языка Caprese так и переводится - салат с острова Капри.

Современному рецепту уже несколько сотен лет, и его популярность только растет.

При этом прародителем салата было похожее блюдо из помидоров и сыра. Некоторые исследователи считают, что предшественнику Капрезе около двух тысяч лет и его очень любили древние римляне.

О том, как правильно приготовить этот полезный и вкусный салат, и какие ингредиенты нужны, читайте по ссылке: Рецепт салата "Капрезе".

Салат Капрезе подают к столу как на больших красивых блюдах, так и в виде канапе. Это своеобразный питательный и витаминный аперитив перед основными блюдами.

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