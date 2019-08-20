Рецепт самого вкусного итальянского салата

Если вам надоели все традиционные блюда из вашего семейного меню, можно разнообразить его итальяснской кухней, в частности, салатом "Прошутто".

OBOZREVATEL.Smak предлагает его классический рецепт приготовления.

Отмечается, что нужно всего-лишь набор доступных в это время года овощей, немного сыра, ветчины и специй.

Хотя традиционно "Прошутто" является праздничным блюдом для украинцев, приготовить этот салат можно всего за 20 минут, ввиду чего можно готовить его и для повседневной трапезы.

Смотрите полный список ингредиентов и поэтапный рецепт приготовления салата "Прошутто" по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как быстро и просто приготовить довольно популярное овощное балканское блюдо с кабачками, - результат превзойдет все ваши ожидания.

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