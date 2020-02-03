Рецепт пышных и румяных оладий на йогурте

Воздушные и ароматные оладушки приготовить проще простого, и особенно вкусными они выходят на основе йогурта.
Чтобы оладьи получились пышными, обязательно нужно добиться правильной консистенции теста. Именно это является секретом успеха, ведь слишком жидкое тесто растечется на сковороде в тонкий блин, а черезчур густое не пропечется внутри при жарке.
Для такого десерта советуем взять густой йогурт без наполнителей и сахара, жирностью 2-5%.
Как приготовить это блюдо, смотрите в нашем видеорецепте по ссылке: Оладьи на йогурте.
Подавать готовые оладушки можно с вареньем, сметаной, медом, ягодами, шоколадом, или просто присыпав сахарной пудрой.
Оладьи на йогурте
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