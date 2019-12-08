Рецепт простого, но эффектного салата на Новый год 2020

Среди всех праздничных салатов одним из наиболее простых, но аппетитных и вкусных можно назвать салат "Сугробы".

FoodOboz предлагает классический рецепт его приготовления.

Отмечается, что для этого блюда нужны отварные овощи, яйца, курочка и твердый сыр, - все ингредиенты довольно бюджетны и доступны.

Название "Сугробы" салат получил благодаря посыпке из тертого сыра, которая покрывает всю остальную массу. Всего на приготовление его нужно менее получаса, ввиду чего блюдо удобно готовить как на праздник, так и на каждый день.

Весь список продуктов, пошаговый рецепт и секреты приготовления салата "Сугробы" с фото и видео смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт фантастического салата со свеклой на праздник и каждый день.

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