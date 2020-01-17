Рецепт простого и очень вкусного салата с крабовыми палочками

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, приготовьте им очень вкусный салат с крабовыми палочками.
Вокруг крабовых палочек существует множество споров: одни считают их полезными, другие же утверждают, что они оказывают негативное влияние на человеческий организм. Несмотря на все противоречия, качественные крабовые палочки являются невероятно вкусными и прекрасно подходят для приготовления различных салатов.
Мы предлагаем вам приготовить салат с крабовыми палочками, в который, помимо основного ингредиента, входят консервированная кукуруза, вареные куриные яйца, майонез и зеленый лук.
Всего за 15 минут вы можете приготовить вкуснейший салат, который станет настоящим украшением вашего стола.
FoodOboz рекомендует ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления салата с крабовыми палочками по следующей ссылке.
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