Рецепт потрясающей закуски с фыршем на праздник

Трудно представить себе полноценный праздничный стол на много персон без хотя бы парочки блюд с закусками.
FoodOboz предлагает оригинальный рецепт бубликов с фаршем.
Отмечается, что такое блюдо может здорово удивить ваших гостей, поскольку не распространено, но очень аппетитно.
Так, мы предлагаем вам запечь обычные молочные бублики с фаршем, луком и тертым сыром, - в итоге получится очень вкусная соленая закуска при минимальных затратах времени и сил.
Простой пошаговый рецепт и секреты приготовления бубликов с фаршем с фотографиями процесса смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающих кручеников из фарша на скорую руку.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!