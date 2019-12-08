Рецепт потрясающей закуски с фыршем на праздник

Трудно представить себе полноценный праздничный стол на много персон без хотя бы парочки блюд с закусками.

FoodOboz предлагает оригинальный рецепт бубликов с фаршем.

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Отмечается, что такое блюдо может здорово удивить ваших гостей, поскольку не распространено, но очень аппетитно.

Так, мы предлагаем вам запечь обычные молочные бублики с фаршем, луком и тертым сыром, - в итоге получится очень вкусная соленая закуска при минимальных затратах времени и сил.

Простой пошаговый рецепт и секреты приготовления бубликов с фаршем с фотографиями процесса смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающих кручеников из фарша на скорую руку.

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