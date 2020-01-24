Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт потрясающей картошки с салом и луком в духовке

467
Читать материал на украинском

Если вы хотите порадовать своих родных и близких очень вкусным блюдом, обязательно обратите внимание на рецепт вкуснейшей картошки с салом и луком в духовке.

Рецепт потрясающей картошки с салом и луком в духовке

Не секрет, что во время запекания картофеля многие хозяйки сознательно отказываются от добавления лука, который может сгореть из-за разного время приготовления овощей.

Выход из этой ситуации есть – мы покажем, как правильно соединить данные ингредиенты, чтобы блюдо оказалось очень вкусным и сочным, украшенным поджаренной золотистой корочкой. Смело используйте данный способ и добавляйте лук в ваше блюдо.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный рецепт приготовления картошки с салом в луком в духовке по следующей ссылке.

Читайте также:

Рецепт вкуснейшей картошки с салом в духовке

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы