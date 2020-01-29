Рецепт потрясающего итальянского блюда на ужин

Одним из самых вкусных, полезных и популярных вариантов для ужина является тушеное мясо.

В частности, FoodOboz предлагает рецепт тушеной телятины по-итальянски.

Отмечается, что в конце дня организм лучше всего подпитывать белковыми блюдами без высокого содержания углеводов, - то есть оптимально ужинать не слишком жирным мясом и овощами.

Мы предлагаем приготовить для трапезы телятину, которая наверняка придется по вкусу всем гостям и домочадцам, ведь если сделать ее по-итальянски, то она получится невероятно сочной, аппетитной и просто удивительно вкусной.

Смотрите список продуктов и пошаговый рецепт приготовления телятины по-итальянски по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт жареной курицы с овощами, которая тоже идеально подойдет на ужин.

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