Рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой

По мере постепенного исчезновения ярких красок в осеннюю пору самое время активно вносить в меню яркие овощные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт витаминного тыквенно-свекольного салата.

Отмечается, что, хотя объединение таких овощей как свекла и тыква несколько оригинально и непривычно, это блюдо однозначно стоит попробовать всем.

Новости Рецепт великолепного грузинского салата

Салат получается очень вкусным, легким, полезным и питательным, при этом, имеет яркий аппетитный внешний вид и достоин не только повседневной трапезы, но и занять место на праздничном столе.

Если для него заранее отварить свеклу и запечь тыкву, то на процесс приготовления самого салата потребуются считанные минуты.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт салата с тыквой и свеклой по этой ссылке.

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