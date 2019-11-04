Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой

417 Читать материал на украинском

По мере постепенного исчезновения ярких красок в осеннюю пору самое время активно вносить в меню яркие овощные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт витаминного тыквенно-свекольного салата.

Отмечается, что, хотя объединение таких овощей как свекла и тыква несколько оригинально и непривычно, это блюдо однозначно стоит попробовать всем.

Новости
Рецепт великолепного грузинского салата

Салат получается очень вкусным, легким, полезным и питательным, при этом, имеет яркий аппетитный внешний вид и достоин не только повседневной трапезы, но и занять место на праздничном столе.

Если для него заранее отварить свеклу и запечь тыкву, то на процесс приготовления самого салата потребуются считанные минуты.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт салата с тыквой и свеклой по этой ссылке.

Рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой

Напомним, ранее FoodOboz публиковал и множество других интересных рецептов овощных блюд. Возможно, вас заинтересует, как приготовить:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы