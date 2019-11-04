Рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой

По мере постепенного исчезновения ярких красок в осеннюю пору самое время активно вносить в меню яркие овощные салаты.
FoodOboz предлагает рецепт витаминного тыквенно-свекольного салата.
Отмечается, что, хотя объединение таких овощей как свекла и тыква несколько оригинально и непривычно, это блюдо однозначно стоит попробовать всем.
Салат получается очень вкусным, легким, полезным и питательным, при этом, имеет яркий аппетитный внешний вид и достоин не только повседневной трапезы, но и занять место на праздничном столе.
Если для него заранее отварить свеклу и запечь тыкву, то на процесс приготовления самого салата потребуются считанные минуты.
Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт салата с тыквой и свеклой по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал и множество других интересных рецептов овощных блюд. Возможно, вас заинтересует, как приготовить:
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