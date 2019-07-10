Рецепт очень вкусных котлет с добавлением в фарш кабачка

Котлеты из фарша и лука могут получиться достаточно суховатыми, тогда как добавление кабачка сделает их гораздо мягче и сочнее.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления понадобится 800 грамм фарша из курицы и говядины, 1 репчатый лук, 2 куриных яйца, 200 грамм кабачка, 200 грамм твердого сыра и зелень. Соль и специи используем исходя из вкусовых предпочтений.

Чтобы приготовить вкусные "котлеты-гнезда", в фарш нужно добавить немного кабачка, который сделает их более мягкими. Лук не обязательно пропускать через мясорубку – достаточно его мелко измельчить при помощи кухонного ножа.

Начинку следует сделать из сыра, зелени и яйца. Сыр следует натереть на крупной терке и тщательно его перемешать с сырыми яйцами и зеленью.

Далее приступаем к лепке котлет из фарша, их можно сделать немного больше обычного размера, в центре котлет нужно сделать маленькую выемку, положив туда начинку.

После этого котлеты кладутся на противень и отправляются на 40-50 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

Подавать котлеты можно с картофелем и рисом.

Ранее мы публиковали рецепт приготовления очень вкусных и сочных котлет в духовке.

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