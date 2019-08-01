Рецепт очень вкусного торта, чтобы удивить близких

Одним из самых простых способов приятно удивить своих близких является приготовление какого-нибудь интересного десерта, в частности, торта.

Так, OBOZREVATEL.Smak подготовил простые пошаговые инструкции по приготовлению торта "Зебра".

Заметим, что этот десерт является одним из классических, имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых интересный внешний вид и глубокий вкус, но, при этом, на удивление просто готовится.

Для торта "Зебра" не нужно покупать какие-то особые ингредиенты, поскольку все его составляющие просты и доступны, в то время как в целом готовка его не займет более полутора часов.

Смотрите полный список ингредиентов и детальный рецепт с фото по этой ссылке.

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