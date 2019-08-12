Рецепт очень вкусного супа в хлебе

Родиной этого необычного блюда является Чехия, именно там впервые придумали подавать наваристый суп в хлебных "тарелках".

Секрет рецепта в том, что сам суп должен быть густым и сытным, также в него добавляется сыр.

Obozrevatel Smak нашел проверенный рецепт этого традиционного чешского супа-пюре на курином бульоне.

О том, как приготовить такое невероятно вкусное блюдо читайте по следующей ссылке: Суп в хлебе.

Суп в хлебе

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