Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт очень вкусного печеночного торта

930 Читать материал на украинском

Можно разнообразить осенне-зимнее меню, приготовив для близких полный белка, хоть и несколько необычный печеночный торт.

FoodOboz предлагает вам рецепт этого блюда с грибами.

Отмечается, что для готовки нужно заранее купить куриной печени (она самая мягкая и нежная, в сравнении с говяжьей и свиной), молоко, грибы, плавленый сыр, яйца, лук, муку, а также специи.

Грибы придадут начинке особый вкус, в то время как в целом блюдо выходит очень сытным, ароматным и хорошо насыщает, хоть его и нельзя назвать самым полезным.

Смотрите подробные пошаговые инструкции по приготовлению вкуснейшего печеночного торта с грибами по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного печеночного торта

Если же вы вдруг предпочитаете больше традиционные сладкие торты, возможно, вас заинтересует рецепт приготовления торта "Рафаэлло".

Также смотрите на FoodOboz, как приготовить удивительные печеночные котлеты для всей семьи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы