Рецепт очень вкусного печеночного торта

Можно разнообразить осенне-зимнее меню, приготовив для близких полный белка, хоть и несколько необычный печеночный торт.

FoodOboz предлагает вам рецепт этого блюда с грибами.

Отмечается, что для готовки нужно заранее купить куриной печени (она самая мягкая и нежная, в сравнении с говяжьей и свиной), молоко, грибы, плавленый сыр, яйца, лук, муку, а также специи.

Грибы придадут начинке особый вкус, в то время как в целом блюдо выходит очень сытным, ароматным и хорошо насыщает, хоть его и нельзя назвать самым полезным.

Смотрите подробные пошаговые инструкции по приготовлению вкуснейшего печеночного торта с грибами по этой ссылке.

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