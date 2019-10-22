Рецепт очень вкусного морковного пюре

Невероятно вкусный гарнир в виде пюре получается из моркови.

Чтобы блюдо получилось особенно ароматным, а также полезным - в него следует добавить сыр и масло.

Как известно, морковь является питательным корнеплодом, люди употребляют ее в пищу более 4 тысяч лет.

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Морковь – кладезь витаминов группы В, РР, С, Е, К, а также каротина. Это вещество, которое в организме преобразуется в незаменимый витамин А.

Лучший рецепт полезного гарнира их этого корнеплода читайте на FoodOboz по этой ссылке: Морковное пюре.

Морковное пюре

Напомним, ранее FoodOboz писал, как приготовить необычайно вкусное грибное блюдо.

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