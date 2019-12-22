Рецепт очень вкусного манника с яблоками

Ароматный и нежный манник, который тает во рту, станет идеальным десертом к чаю и кофе.
Кроме восхитительного вкуса у манника есть еще одно важное преимущество – готовить его проще простого. Нам понадобятся самые доступные продукты.
FoodOboz нашел рецепт необычного оригинального манника с творогом и яблоками.
Такой манный пирог получается нежным, сочным, и по вкусу ничем не уступает сложным десертам.
Как приготовить манник с творогом, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке.
Манник с творогом и яблоками
Ранее FoodOboz публиковал рецепт торта "Муравейник".
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