Рецепт очень вкусного манника с яблоками

Ароматный и нежный манник, который тает во рту, станет идеальным десертом к чаю и кофе.

Кроме восхитительного вкуса у манника есть еще одно важное преимущество – готовить его проще простого. Нам понадобятся самые доступные продукты.

FoodOboz нашел рецепт необычного оригинального манника с творогом и яблоками.

Такой манный пирог получается нежным, сочным, и по вкусу ничем не уступает сложным десертам.

Как приготовить манник с творогом, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке.

Манник с творогом и яблоками

Ранее FoodOboz публиковал рецепт торта "Муравейник".

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