Рецепт очень сытного и вкусного ужина за 20 минут

Среди всего разнообразия существующих вариантов блюд к ужину больше всего популярны блюда из курицы ввиду своей сытности и скорости приготовления.

FoodOboz предлагает рецепт ароматных куриных крылышек в духовке.

Отмечается, что такой способ приготовления определенно один из самых быстрых и простых, поскольку требует совсем немного усилий и около 20 минут суммарно по времени.

По сути, необходимо всего лишь хорошенько натереть курицу специями и поставить ее в духовку на определенное время, после чего заниматься своими делами до готовности.

Смотрите правильные пропорции специй и пошаговый рецепт приготовления вкуснейших крылышек в духовке с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного грузинского цыпленка табака.

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