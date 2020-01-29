Рецепт очень простого и невероятно вкусного десерта с фото

Удачным завершением трапезы в любой ситуации может стать вкусно приготовленная выпечка и десерты.

FoodOboz предлагает разнообразить рацион рецептом простого меренгового рулета.

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Заметим, что нужно время, чтобы приготовить такой десерт, но не требуется никах изысканных или дорогих ингредиентов, а также особых кулинарных навыков, поскольку с нашими пошаговыми инструкциями справится даже новичок.

Немного ягод, лимон, сахар, яйца, молочка — вот и почти весь перечень необходимых продуктов.

Простой пошаговый рецепт меренгового рулета с фотографиями процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных драников с творогом.

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