Рецепт очень простого и невероятно вкусного десерта с фото

Удачным завершением трапезы в любой ситуации может стать вкусно приготовленная выпечка и десерты.
FoodOboz предлагает разнообразить рацион рецептом простого меренгового рулета.
Заметим, что нужно время, чтобы приготовить такой десерт, но не требуется никах изысканных или дорогих ингредиентов, а также особых кулинарных навыков, поскольку с нашими пошаговыми инструкциями справится даже новичок.
Немного ягод, лимон, сахар, яйца, молочка — вот и почти весь перечень необходимых продуктов.
Простой пошаговый рецепт меренгового рулета с фотографиями процесса приготовления смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных драников с творогом.
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