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Рецепт очень простого и невероятно вкусного десерта с фото

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Удачным завершением трапезы в любой ситуации может стать вкусно приготовленная выпечка и десерты.

FoodOboz предлагает разнообразить рацион рецептом простого меренгового рулета.

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Самый простой рецепт вкуснейших вареников с творогом

Заметим, что нужно время, чтобы приготовить такой десерт, но не требуется никах изысканных или дорогих ингредиентов, а также особых кулинарных навыков, поскольку с нашими пошаговыми инструкциями справится даже новичок.

Немного ягод, лимон, сахар, яйца, молочка — вот и почти весь перечень необходимых продуктов.

Простой пошаговый рецепт меренгового рулета с фотографиями процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Рецепт очень простого и невероятно вкусного десерта с фото

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных драников с творогом.

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