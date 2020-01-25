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Рецепт невероятно полезного и вкусного десерта из творога

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Идеальным дополнением практически к любому рациону станут белковые и питательные блюда из творога.

FoodOboz предлагает рецепт полезного творожника.

Прелесть этого десерта состоит в том, что в нем нет муки, так как творог прекрасно дополняют яйца, манка и специи.

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Рецепт быстрого вкусного торта с фото

Сахара в нем совсем мало, вследствие чего такой пирог получается довольно диетическим и полезным. Помимо прочего, он еще и очень вкусный.

На приготовление творожника нужно около часа, при этом, большую часть времени займет непосредственно выпекание. С нашими простыми инструкциями любой желающий сможет с первого же раза приятно удивить близких этим блюдом.

Смотрите пошаговый рецепт творожника с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт невероятно полезного и вкусного десерта из творога

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного низкокалорийного творожного мороженого.

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