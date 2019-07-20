Рецепт консервации огурцов на зиму, который покорит всех

Не секрет, в последнее время многие хозяйки стали активно консервировать на зиму огурцы с кетчупом, который придает им по-настоящему невероятный и пикантный вкус.

Первоначально создается впечатление, что огурцы с кетчупом абсолютно несовместимы, однако соблюдение правильного алгоритма приготовления консервации быстро убедит вас в обратном.

Чтобы почувствовать потрясающий вкус и приятный хруст огурцов в кетчупе зимой, данную закуску, с приготовлением которой справится практически любая хозяйка, нужно приготовить летом.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления огурцов в кетчупе по этой ссылке.

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