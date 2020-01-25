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Рецепт изысканного салата на праздник

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Вне зависимости от времени года и повода для празднования для удачного застолья всегда необходимы интересные салаты.

UAportal предлагает рецепт простого, но очень вкусного салата с сухариками и грибами.

Новости
Рецепт необычного блюда китайской кухни, которое поразит всех

Отмечается, что в условиях отсутствия свежих овощей и зелени можно использовать консервированные грибы и дополнить их мясом, яйцами, специями, соусом.

Такое блюдо получается очень нежным, изысканным, сытным и одновременно с тем легким, при этом, на его приготовление нужно выделить всего около получаса времени, ввиду чего оно не отвлечет от подготовки праздника.

Смотрите правильные пропорции продуктов и пошаговый рецепт салата с грибами и сухариками по этой ссылке.

Рецепт изысканного салата на праздник

Напомним, ранее UAportal публиковал рецепт восхитительного теплого салата с телятиной и овощами по-китайски.

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