Рецепт изумительного салата со свеклой

В таком обычном корнеплоде как свекла содержится уникальная комбинация полезных веществ, поэтому блюда из неё очень полезны для здоровья.
В вареной свекле, кроме прочего, есть белок, органические кислоты, минеральные соли, пектин, лизин, и целый ряд витаминов.
Читайте также: Рецепт невероятно вкусного салата "Подсолнух"
FoodOboz предлагает проверенный рецепт салата из вареной свеклы, дополнительные ингредиенты которого сделают вкус готового блюда необыкновенным.
О том, как приготовить такой салат читайте в нашем детальном рецепте с видео по ссылке: Салат со свеклой и черносливом.
Салат со свеклой и черносливом
Ранее FoodOboz публиковал рецепт приготовления очень вкусного и необычного винегрета в мультиварке.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся