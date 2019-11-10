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Рецепт изумительного салата со свеклой

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В таком обычном корнеплоде как свекла содержится уникальная комбинация полезных веществ, поэтому блюда из неё очень полезны для здоровья.

В вареной свекле, кроме прочего, есть белок, органические кислоты, минеральные соли, пектин, лизин, и целый ряд витаминов.

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FoodOboz предлагает проверенный рецепт салата из вареной свеклы, дополнительные ингредиенты которого сделают вкус готового блюда необыкновенным.

О том, как приготовить такой салат читайте в нашем детальном рецепте с видео по ссылке: Салат со свеклой и черносливом.

Салат со свеклой и черносливом

Салат со свеклой и черносливом

Ранее FoodOboz публиковал рецепт приготовления очень вкусного и необычного винегрета в мультиварке.

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