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Рецепт хрустящего печенья, перед которым невозможно устоять

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Отличным способом поднять себе настроение в любое время дня может стать теплое хрустящее печенье.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного печенья с семечками.

Новости
Рецепт волшебного десерта на скорую руку

Отмечается, что для приготовления этой выпечки не нужно каких-то необычных продуктов - стоит заранее проверить только наличие дома семечек, меда, яиц, масла, муки и специй.

Суммарно для готовки большой порции нежного хрустящего печенья нужно около часа, но результат обязательно превзойдет все ваши ожидания.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт печенья с семечками с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт хрустящего печенья, перед которым невозможно устоять

Напомним, ранее FoodOboz также публиковал рецепт другого отличного печенья с изюмом.

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