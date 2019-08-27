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Рецепт безумно вкусного европейского салата

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Очень популярный в Европе мясной салат с грибами добрался и до нас.

Это рецепт очень сытного и полезного блюда, особый шарм которому придает морковь и говяжье сердце.

Вариантов этого Salad with hearts and mushrooms очень много, и каждый из них имеет свои особенности.

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Его можно заправлять оливковым маслом, лимонным соком или традиционным майонезом в зависимости от личных предпочтений.

О том, как правильно приготовить такое чудесное блюдо, читайте по ссылке: Cалат с сердцем и грибами.

Европейский салат

Европейский салат

Предлагаем также приготовить оригинальный корейский салат из кабачков.

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