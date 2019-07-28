Рецепт аппетитного салата, секрет которого раскрыли на Балканах

Такой восточноевропейский салат очень любят в Албании, Македонии, Болгарии и Черногории.

Это блюдо балканской кухни по праву считается одним из самых простых и вкусных.

Smak Obozrevatel предлагает приготовить Шопский салат из овощей и мягкого соленого сыра.

Традиционно овощные ингредиенты салата "Шопский" заливаются ароматной заправкой на основе оливкового масла и посыпаются сыром.

Как приготовить это классическое балканское блюдо вы можете прочитать по следующей ссылке: Шопский салат.

Шопский салат

Считается, что Шопский салат изобрели шопы. Это этническая группа болгар, которая проживает в западной части страны.

Шопский салат является национальным в Болгарии и там его часто готовят, размещая ингредиенты на манер флага Болгарии.

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