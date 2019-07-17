Пять лучших рецептов вкуснейшей яичницы

Сложно придумать более универсальное и простое в приготовлении блюдо, чем яичница, - ее можно готовить самыми разными способами, ввиду чего она никогда не надоедает.

OBOZREVATEL.Smak собрал пять лучших пошаговых инструкций по приготовлению этого блюда.

Самым простым и распространенным способом готовки яиц является яичница глазунья, - по нашему рецепту ее можно приготовить идеально для завтрака, для этого понадобится совсем немного времени и продуктов.

Яичница в микроволновке - неизменная спутница студентов и тех, у кого нет много времени по утрам. С помощью простого рецепта ее можно приготовить всего за пять минут, и будет она невероятно вкусной.

Чтобы получить сбалансированный и полезный завтрак, можно приготовить по нашему пошаговому рецепту с фото яичницу с авокадо.

Это блюдо содержит целый кладезь полезных микроэлементов и жиров, которые необходимы для полноценного функционирования организма.

Для тех, кто активно трудится в течение дня и нуждается в большом запасе сил с самого утра, лучше обратить внимание на рецепт приготовления яичницы с творогом и ветчиной.

Ее можно приготовить быстро, но, при этом, она будет вкусной и содержать много белка.

Помимо прочего, можно приготовить яичницу по-еврейски, - ингредиенты для нее есть практически в каждом холодильнике.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку из трех простых блюд из кабачков, которые приведут в восторг ваших родных и гостей.

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