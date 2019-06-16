Простой рецепт освежающего черешневого лимонада

Нет ничего лучше в летнюю в жару, чем стакан холодного и ароматного напитка с любимыми сезонными ягодами – черешнями.

SmakOboz предлагает приготовить очень простой и невероятно вкусный черешневый лимонад.

Черешневый лимонад

Ингредиенты:

- 100-300 граммов сахара (по вкусу);

- 1 стакан горячей воды;

- 1 стакан черешни без косточек;

- 1 стакан свежего лимонного сока (4-6 лимонов);

- 4-6 стаканов холодной воды;

- кубики льда.

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Способ приготовления:

Лимонный сок, сахар и черешню залить стаканом горячей воды и взбить в блендере до однородной массы. Перелить в кувшин, добавить холодную воду и поставить на час в холодильник. Подавать со льдом, ломтиком лимона или лайма, листочком мяты и несколькими целыми черешнями.

Черешневый лимонад

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