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Простой рецепт, как приготовить вкуснейший шоколадный торт

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Нет более простого и действенного способа порадовать своих родных и близких, чем приготовление для них вкусного десерта, в частности, вкуснейшего шоколадного торта "Спартак".

На OBOZREVATEL.Smak есть простые пошаговые инструкции, с которыми это потрясающее лакомство можно приготовить менее чем за час.

Отмечается, что "Спартак" готовится с шоколадом и медом, при этом, он не более сложный, чем традиционный "Наполеон" или "Медовик", поскольку тоже нужно использовать коржи и крем.

Все ингредиенты для торта простые и доступные, но, несмотря на это, блюдо получается удивительно нежным и вкусным.

Смотрите полный список необходимых продуктов и детальный рецепт приготовления торта "Спартак" с медом по этой ссылке.

Простой рецепт, как приготовить вкуснейший шоколадный торт

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak приводил рецепт потрясающего черно-белого торта "Зебра".

Также вас может заинтересовать рецепт торта "Колибри", на который нужно всего около 10 минут непосредственной траты времени.

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