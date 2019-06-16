Праздничное меню на Троицу

Традиционные блюда на Троицу – это пироги и караваи на дрожжевом тесте, блины, блюда из мяса, яиц, творога, салаты с зеленью и кисель.

Для приготовления каравая основу из обычного дрожжевого теста нужно украсить сплетенными из этого же теста косичками, цветочками и колосками.

Многие хозяйки на Троицу делали каравай с грибной начинкой.

Каравай

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Обязательным атрибутом троицкой трапезы являются блинчики с мясом. Приготовить их очень легко!

Блины с мясом

Пошаговый рецепт вкусных блинов с мясом читайте по этой ссылке.

Кроме того, популярным блюдом на Пятидесятницу является жаркое из курицы, его подробный рецепт смотрите по ссылке.

Жаркое из курицы

Обязательно на столе должны быть салаты с редисом, огурцом и большим количеством зелени.

Салат с редисом

На сладкий стол для Тройцы идеально подойдут творожник (рецепт вкусного творожника читайте по ссылке) и ягодный кисель. Как приготовить вкусный и полезный кисель смотрите тут.

Клубничный кисель

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