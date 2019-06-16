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Праздничное меню на Троицу

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Традиционные блюда на Троицу – это пироги и караваи на дрожжевом тесте, блины, блюда из мяса, яиц, творога, салаты с зеленью и кисель.

Для приготовления каравая основу из обычного дрожжевого теста нужно украсить сплетенными из этого же теста косичками, цветочками и колосками.

Многие хозяйки на Троицу делали каравай с грибной начинкой.

Каравай

Каравай

Читайте также: Как приготовить дрожжевое тесто, простой рецепт

Обязательным атрибутом троицкой трапезы являются блинчики с мясом. Приготовить их очень легко!

Блины с мясом

Блины с мясом

Пошаговый рецепт вкусных блинов с мясом читайте по этой ссылке.

Кроме того, популярным блюдом на Пятидесятницу является жаркое из курицы, его подробный рецепт смотрите по ссылке.

Жаркое из курицы

Жаркое из курицы

Обязательно на столе должны быть салаты с редисом, огурцом и большим количеством зелени.

Салат с редисом

Салат с редисом

На сладкий стол для Тройцы идеально подойдут творожник (рецепт вкусного творожника читайте по ссылке) и ягодный кисель. Как приготовить вкусный и полезный кисель смотрите тут.

Клубничный кисель

Клубничный кисель

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