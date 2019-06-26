Плов с уткой в мультиварке: очень простой рецепт

Самое популярное блюдо восточной кухни из риса и мяса – это плов.

Традиционно его готовят из баранины, а также говядины или свинины. Но хоть раз попробуйте плов с уткой, и он обязательно станет вашим фаворитом.

Плов с уткой

SmakOBOZ специально для своих читателей нашел самый простой рецепт утиного плова в мультиварке.

Ингредиенты:

- 700-900 граммов любого утиного мяса (грудка, окорочка, крылышки, четверть)

- 2,5 стакана риса

- 2 моркови

- 2 луковицы

- 1 головка чеснока

- 2/3 чайной ложки соли

- специи

- 5 стаканов воды

Готовим ароматный и рассыпчатый плов с уткой в мультиварке

Приготовление плова в мультиварке имеет один нюанс: соотношение риса и воды должно составлять 1:2, в то время как при традиционном способе эти ингредиенты берутся в равном количестве.

Укладываем мясо на дно мультиварки и выбираем режим "тушение" на 1,5 часа. После того, как отведенное время прошло, и мясо стало мягким, добавляем к нему нарезанный кубиками лук и измельченную соломкой морковь.

Лук и морковь для плова

Овощи можно пожарить отдельно, или добавить к мясу за 10 минут до окончания тушения, но это совсем не обязательно.

Пока лук и морковь томятся с мясом, промываем 2,5 стакана риса в холодной или теплой воде, сливаем воду.

Солим мясо, добавляем специи (черный перец, зира, куркума, барбарис или просто готовую смесь "для плова"), выкладываем сверху рис, аккуратно заливаем 5 стаканами горячей воды. Сверху следует положить мытую головку чеснока целиком и выбрать режим "рис" или "плов".

Когда блюдо будет готово, нужно дать ему еще полчаса настояться. Теперь невероятно вкусный плов можно подавать на стол, приятного аппетита!

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