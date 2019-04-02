Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Идеальный пасхальный стол — это не только крашеные яйца, красивые куличи и творожная пасха, но и вкусные, легкие салаты.
Поэтому OBOZREVATEL подготовил топ-3 рецепта салатов, которые великолепно подойдут для праздничного стола.
Салат "Соблазн"
Ингредиенты:
Фото: povar.ru
500 г кальмаров
400 г лесных грибов
300 г ветчины
200 г свежих огурцов
200 г моркови по-корейски
1 банка кукурузи консервированной
1 шт. хлеба для тостов
по вкусу майонез и горчица
Способ приготовления:
Отварите кальмары в слегка подсоленной воде (3-4 минуты). Затем остудите в холодной воде, почистите и нарежьте соломкой. Также нарежьте и ветчину. Помойте огурец и натрите на терке. Далее отварите грибы и пожарьте до готовности.
Возьмите хлеб для тостов, срежьте корочки и разрежьте пополам. Каждый кусочек раскатайте скалкой. Соедините два кусочка хлеба при помощи воды, вырежьте узоры. Далее склейте при помощи воды и вторую стенку — сделайте стаканчик. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут.
Соедините в салатнике все ингредиенты. Добавьте немного майонеза, горчицы, соли и перца — хорошо перемешайте. Салат можно подавать в хрустящих хлебных стаканчиках.
Салат "Ананас" с курицей и грибами
Ингредиенты:
Фото: povar.ru
1 шт. куриной грудки
2 шт. картофеля
2 шт. куриного яйца
100 г твердого сыра
2-3 шт. маринованных огурцов
200 г маринованных шампиньонов
по вкусу майонез
Способ приготовления:
Отварите куриную грудку, картофель и яйца — остудите. Далее почистите и натрите картофель на крупной терке. Смажьте по вкусу майонезом.
Вторым слоем выложите нарезанные огурцы и также смажьте майонезом. Третий слой — кусочки курицы. Четвертый — яйца, натертые на крупной терке. После яиц смажьте еще раз всю "горку" майонезом и посыпьте натертым сыром. Затем еще раз покройте все тонким слоем майонеза.
Возьмите листья ананаса, помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начинайте выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы.
Салат "Печенкин"
Ингредиенты:
Фото: povar.ru
350 г говяжей печени
3-5 шт. соленого огурца
2 шт. лука
2 шт. моркови
4 шт. яйца
250 г майонеза
2 ст.л. подсолнечного масла
Способ приготовления:
Положите в кастрюлю морковь и яйца — отварите до готовности. Нарежьте печень кусками и обжаривайте 5 минут на подсолнечном масле. Затем накройте крышкой и готовьте на малом огне еще 15 минут.
Далее почистите вареные яйца и отделите белок от желтка. Натрите белки на терке и выложите на дно миски, затем покройте тонким слоем майонеза. Далее натрите на терке вареную морковь, выложите вторым слоем и также смажьте майонезом. Третий слой — огурцы, четвертый — обжаренный лук, пятый — натертая на крупной терке печень. Сверху все смажьте майонезом.
Готовый салат переверните и посыпьте сверху яичным желтком.
Ранее OBOZREVATEL подготовил три особенных рецепта пасхи, которые украсят ваш праздничный стол.
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