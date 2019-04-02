Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Идеальный пасхальный стол — это не только крашеные яйца, красивые куличи и творожная пасха, но и вкусные, легкие салаты.

Поэтому OBOZREVATEL подготовил топ-3 рецепта салатов, которые великолепно подойдут для праздничного стола.

Салат "Соблазн"

Ингредиенты:

Фото: povar.ru

500 г кальмаров

400 г лесных грибов

300 г ветчины

200 г свежих огурцов

200 г моркови по-корейски

1 банка кукурузи консервированной

1 шт. хлеба для тостов

по вкусу майонез и горчица

Способ приготовления:

Отварите кальмары в слегка подсоленной воде (3-4 минуты). Затем остудите в холодной воде, почистите и нарежьте соломкой. Также нарежьте и ветчину. Помойте огурец и натрите на терке. Далее отварите грибы и пожарьте до готовности.

Возьмите хлеб для тостов, срежьте корочки и разрежьте пополам. Каждый кусочек раскатайте скалкой. Соедините два кусочка хлеба при помощи воды, вырежьте узоры. Далее склейте при помощи воды и вторую стенку — сделайте стаканчик. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут.

Соедините в салатнике все ингредиенты. Добавьте немного майонеза, горчицы, соли и перца — хорошо перемешайте. Салат можно подавать в хрустящих хлебных стаканчиках.

Салат "Ананас" с курицей и грибами

Ингредиенты:

Фото: povar.ru

1 шт. куриной грудки

2 шт. картофеля

2 шт. куриного яйца

100 г твердого сыра

2-3 шт. маринованных огурцов

200 г маринованных шампиньонов

по вкусу майонез

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку, картофель и яйца — остудите. Далее почистите и натрите картофель на крупной терке. Смажьте по вкусу майонезом.

Вторым слоем выложите нарезанные огурцы и также смажьте майонезом. Третий слой — кусочки курицы. Четвертый — яйца, натертые на крупной терке. После яиц смажьте еще раз всю "горку" майонезом и посыпьте натертым сыром. Затем еще раз покройте все тонким слоем майонеза.

Возьмите листья ананаса, помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начинайте выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы.

Салат "Печенкин"

Ингредиенты:

Фото: povar.ru

350 г говяжей печени

3-5 шт. соленого огурца

2 шт. лука

2 шт. моркови

4 шт. яйца

250 г майонеза

2 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Положите в кастрюлю морковь и яйца — отварите до готовности. Нарежьте печень кусками и обжаривайте 5 минут на подсолнечном масле. Затем накройте крышкой и готовьте на малом огне еще 15 минут.

Далее почистите вареные яйца и отделите белок от желтка. Натрите белки на терке и выложите на дно миски, затем покройте тонким слоем майонеза. Далее натрите на терке вареную морковь, выложите вторым слоем и также смажьте майонезом. Третий слой — огурцы, четвертый — обжаренный лук, пятый — натертая на крупной терке печень. Сверху все смажьте майонезом.

Готовый салат переверните и посыпьте сверху яичным желтком.

Ранее OBOZREVATEL подготовил три особенных рецепта пасхи, которые украсят ваш праздничный стол.

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