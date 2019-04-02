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Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

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Идеальный пасхальный стол — это не только крашеные яйца, красивые куличи и творожная пасха, но и вкусные, легкие салаты.

Поэтому OBOZREVATEL подготовил топ-3 рецепта салатов, которые великолепно подойдут для праздничного стола.

Салат "Соблазн"

Ингредиенты:

Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Фото: povar.ru

  • 500 г кальмаров

  • 400 г лесных грибов

  • 300 г ветчины

  • 200 г свежих огурцов

  • 200 г моркови по-корейски

  • 1 банка кукурузи консервированной

  • 1 шт. хлеба для тостов

  • по вкусу майонез и горчица

Способ приготовления:

Отварите кальмары в слегка подсоленной воде (3-4 минуты). Затем остудите в холодной воде, почистите и нарежьте соломкой. Также нарежьте и ветчину. Помойте огурец и натрите на терке. Далее отварите грибы и пожарьте до готовности.

Возьмите хлеб для тостов, срежьте корочки и разрежьте пополам. Каждый кусочек раскатайте скалкой. Соедините два кусочка хлеба при помощи воды, вырежьте узоры. Далее склейте при помощи воды и вторую стенку — сделайте стаканчик. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут.

Соедините в салатнике все ингредиенты. Добавьте немного майонеза, горчицы, соли и перца — хорошо перемешайте. Салат можно подавать в хрустящих хлебных стаканчиках.

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Салат "Ананас" с курицей и грибами

Ингредиенты:

Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Фото: povar.ru

  • 1 шт. куриной грудки

  • 2 шт. картофеля

  • 2 шт. куриного яйца

  • 100 г твердого сыра

  • 2-3 шт. маринованных огурцов

  • 200 г маринованных шампиньонов

  • по вкусу майонез

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку, картофель и яйца — остудите. Далее почистите и натрите картофель на крупной терке. Смажьте по вкусу майонезом.

Вторым слоем выложите нарезанные огурцы и также смажьте майонезом. Третий слой — кусочки курицы. Четвертый — яйца, натертые на крупной терке. После яиц смажьте еще раз всю "горку" майонезом и посыпьте натертым сыром. Затем еще раз покройте все тонким слоем майонеза.

Возьмите листья ананаса, помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начинайте выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы.

Салат "Печенкин"

Ингредиенты:

Пасха-2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Фото: povar.ru

  • 350 г говяжей печени

  • 3-5 шт. соленого огурца

  • 2 шт. лука

  • 2 шт. моркови

  • 4 шт. яйца

  • 250 г майонеза

  • 2 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Положите в кастрюлю морковь и яйца — отварите до готовности. Нарежьте печень кусками и обжаривайте 5 минут на подсолнечном масле. Затем накройте крышкой и готовьте на малом огне еще 15 минут.

Далее почистите вареные яйца и отделите белок от желтка. Натрите белки на терке и выложите на дно миски, затем покройте тонким слоем майонеза. Далее натрите на терке вареную морковь, выложите вторым слоем и также смажьте майонезом. Третий слой — огурцы, четвертый — обжаренный лук, пятый — натертая на крупной терке печень. Сверху все смажьте майонезом.

Готовый салат переверните и посыпьте сверху яичным желтком.

Ранее OBOZREVATEL подготовил три особенных рецепта пасхи, которые украсят ваш праздничный стол.

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