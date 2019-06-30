Очень вкусный и простой рецепт палочек из кабачков

Первая половина лета – это самое "кабачковое" время года! Мы предлагаем рецепт полезного и легкого блюда из кабачков - палочек в духовке.
Для приготовления этих кабачковых палочек не нужно стоять над горячей сковородой с раскаленным маслом.
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Блюдо получается диетическим, малокалорийным, но при этом невероятно вкусным.
Ингредиенты
3–4 молодых кабачка
1 чайная ложка паприки
3 зубчика чеснока
1 чайная ложка соли
2 чайные ложки растительного масла
50 граммов твердого сыра
Приготовление
Кабачки нарезать брусочками длиной около 5 см, посолить, добавь часть растительного масла.
В отдельной посуде смешать растительное масло, специи, тертый сыр и рубленый чеснок. Обмакнуть кабачки в эту панировку и выложить на противень или решетку духовки.
Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15–20 минут.
Кабачковые палочки
Подавать закуску горячей с соусом из сметаны или йогурта. Приятного аппетита!
Кабачковые палочки
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