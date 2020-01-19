Необыкновенно вкусный салат по-корейски: простой рецепт

Оригинальный корейский салат с необычными составляющими обязательно удивит своим вкусом.

Такую закуску можно готовить как на праздничный стол, так и подавать на обед или ужин.

Главную роль в этом салате играет морковь, именно она придает остальным ингредиентам неповторимый вкус.

Также для этого блюда нужна соленая сельдь, кунжут и репчатый лук.

Свой необычный вкус закуска приобретает после того, как все ингредиенты пропитались особой заправкой.

Как правильно приготовить такой салат-закуску, смотрите в пошаговом рецепте с видео по этой ссылке: Салат по-корейски.

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