Необыкновенно вкусный салат по-корейски: простой рецепт

Оригинальный корейский салат с необычными составляющими обязательно удивит своим вкусом.
Такую закуску можно готовить как на праздничный стол, так и подавать на обед или ужин.
Главную роль в этом салате играет морковь, именно она придает остальным ингредиентам неповторимый вкус.
Также для этого блюда нужна соленая сельдь, кунжут и репчатый лук.
Свой необычный вкус закуска приобретает после того, как все ингредиенты пропитались особой заправкой.
Как правильно приготовить такой салат-закуску, смотрите в пошаговом рецепте с видео по этой ссылке: Салат по-корейски.
Читайте также:
Как приготовить вкусный салат с вареной свеклой.
Рыба для здорового питания: топ-5 самых полезных и недорогих видов.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!