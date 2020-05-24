Названы соки, которые помогают бороться с проблемами желудочно-кишечного тракта

Натуральные соки – отличное средство для борьбы с такими проблемами желудочно-кишечного тракта, как гастрит, колит, запор и метеоризм.

Для их приготовления используют разные миксы овощей, фруктов и семян, учитывая нюансы конкретного заболевания.

OBOZREVATEL совместно с cocinafacil.com.mx предлагает ознакомиться с главными рекомендациями и рецептами полезных соков.

Гастрит

Если вы страдаете от этой проблемы, нужен сок, который обеспечивает организм большим количеством клетчатки. Она, в свою очередь, помогает улучшить работу пищеварительной системы. Чтобы приготовить напиток, достаточно смешать 2 очищенных банана, 2 груши и 1 стакан воды.

Колит

Алоэ подходит для заживления слизистой оболочки толстой кишки и ее дефляции, поэтому это растение является отличным средством для борьбы с колитом. Для приготовления сока вам нужно только 2 столовые ложки геля алоэ вера, 1/2 зеленого яблока, 1/2 стакана шпината и 1 стакан воды.

Запор

Чтобы бороться с этим типичным дискомфортом, нужны соки с ингредиентами, которые отвечают за регулирование пищеварения. Это продукты, богатые нерастворимой клетчаткой, например, льняное семя. Смешайте 1 чашку зеленого сока алоэ вера, 1 чайную ложку чиа, 1 чашку клубники, 1 чайную ложку льняного семени и 2 листика шпината.

Метеоризм

Желудочно-кишечный тракт накапливает токсины, которые могут вызвать вздутие живота, расстройство желудка и образование газов. К счастью, есть соки, которые помогают от этого легко избавиться и восстановить свою кишечную флору. Смешайте 1 стакан воды, 1 морковь, 1 сырой зубчик чеснока, 1 веточку сельдерея и 1 горсть люцерны.

Совет: по утрам пить натуральные соки стоит не чаще, чем 3 раза в неделю.

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