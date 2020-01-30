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Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью

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Популярная российская блогер и ведущая Настя Ивлеева в последнее время активно экспериментирует со внешностью и попробовала совсем нетипичный образ.

Снимки бурно обсуждаются в Instagram.

Отмечается, что 28-летняя женщина примеряла уже множество разных стилей, но образ взрывной блондинки всегда был ее "визитной карточкой".

Сейчас же Ивлеева показалась с кричащим темным макияжем и темными, аж иссиня-черными волосами.

"Быть разной значит быть свободной", - прокомментировала фото она.

Стоит заметить, что поклонники очень активно обсуждают такие перемены, хотя, по мнению некоторых, Настя в таком образе похожа на Энн Хэтэуэй, Монику Беллуччи или Ольгу Серябкину.

Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью
Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью
Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью

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