Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью

Популярная российская блогер и ведущая Настя Ивлеева в последнее время активно экспериментирует со внешностью и попробовала совсем нетипичный образ.
Снимки бурно обсуждаются в Instagram.
Отмечается, что 28-летняя женщина примеряла уже множество разных стилей, но образ взрывной блондинки всегда был ее "визитной карточкой".
Сейчас же Ивлеева показалась с кричащим темным макияжем и темными, аж иссиня-черными волосами.
"Быть разной значит быть свободной", - прокомментировала фото она.
Стоит заметить, что поклонники очень активно обсуждают такие перемены, хотя, по мнению некоторых, Настя в таком образе похожа на Энн Хэтэуэй, Монику Беллуччи или Ольгу Серябкину.
Читайте также о каких кардинальных переменах во внешности задумывается другая популярная ведущая Анфиса Чехова.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!