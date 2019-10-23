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Лучший рецепт нежных пончиков на кислом молоке

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Очень необычные, но сказочно вкусные пончики получаются без дрожжей на кислом молоке.

Их легко приготовить в домашних условиях из продуктов, которые всегда есть в наличии.

Вместо кислого молока для приготовления теста подойдёт любой кефир и закваска.

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Украсить такие пончики можно глазурью, сахарной пудрой, медом, или просто подавать к чаю с джемом.

Детальный пошаговый рецепт с фото и видео от FoodOboz смотрите по этой ссылке: Пончики на кислом молоке.

Пончики на кислом молоке

Пончики на кислом молоке

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