Коронавирус. Какие продукты могут спровоцировать депрессию

Может ли неправильно составленное меню стать причиной депрессии и могут ли продукты питания влиять на наше психологическое состояние?

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Наш организм всегда требует сератонин, он всегда хочет получать "гормон счастья". Нам хочется чего-то вредного, жирного, калорийного и получая эту пищу, мы действительно испытываем удовольствие. Но это удовольствие очень кратковременное и практически сразу после приема пищи наступает подавленное состояние. Но эта проблема существовала задолго до вируса.

То, что есть продукты, способные спровоцировать депрессию и подавленное состояние - это миф. Депрессия наступает не из-за продуктов, а из-за осознания того, что с этими продуктами вы получили лишние, ненужные вам калории. Более того, весенняя депрессия обычно носит массовый характер хотя бы потому, что к весне мы все ходим с так называемыми "спасательными кругами" на талии. Любой лишний вес - это серьезная причина для плохого настроения и для недовольства своим внешним видом.

Поэтому нельзя сказать, что продукты сами по себе провоцируют подавленное состояние. Это состояние - это лишь следствие приема калорийных продуктов.

Проблема зависимости человека от калорийной пищи - это вечная проблема. Одни потребляют большой объем пищи, другие предпочитают калорийную пищу, что-то жирное или сладкое. Но независимо от предпочтений, абсолютное большинство имеет пищевую зависимость.

Безусловно, у каждого могут быть индивидуальные причины, влияющие на появление лишнего веса, но дело не в карантине и не в вирусе".

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