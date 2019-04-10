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Какое блюдо заказала себе Бузова и как его приготовить?

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Всем известная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова всегда старается держать себя в форме. Многие ее поклонники отмечают, что, не смотря на склонность к полноте ей всегда удается придерживается правильного питания, ходить на фитнес и посещать спортзалы.

Что касается еды, Ольга всегда отмечала, что основа её рациона – разнообразные салаты. Больше всего она любит различные фруктовые. В ее ресторане, к примеру, фруктовый салат готовят с абрикоса, малины, клубники, голубики и слив, а подают с муссом из сливок.

Какое блюдо заказала себе Бузова и как его приготовить?

Бузова поделилась рецептом своего любимого фруктового салата, который она готовит дома и заказывает в ресторанах. Фрукты можно использовать любые так же и заправку.

Ингредиенты:

Яблоко – 1-2 шт.

Апельсин – 1-2 шт.

Банан – 2 шт.

Мандарин – 2-3 шт.

Йогурт или сливки – 2 ложки.

Фрукты порезать на небольшие кусочки, перемешать и сверху полить натуральным йогуртом или сливками.

Больше рецептов фруктовых салатов на нашем сайте.

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