Как приготовить самую вкусную уху

Чтобы получился наваристый и крепкий бульон, следует выбирать правильные сорта рыбы. Одним из самых вкусных и полезных блюд будет уха из лосося.

Стоит отметить, что лосось – это не какая-то конкретная рыба, под этим названием скрывается целое семейство. К самым известным представителям лососевых относятся форель, семга, горбуша, омуль и кета.

Лосось

Лососевые очень ценятся благодаря своему вкуснейшему красному мясу и простоте приготовления.

Филе лосося

Уха – это не просто рыбный суп, это кушанье с наваристым насыщенным бульоном. Первая скрипка в этом блюде всегда за рыбой, остальные ингредиенты нужны только для того, чтобы подчеркнуть вкус самого главного.

Обычно уху дополняют картофелем, морковью и репчатым луком. Овощи режут на крупные куски.

Уха из лосося

Также следует учесть, что уха не любит большого количества пряностей. Совсем немного черного перца и лавровый лист – вот и весь список специй для этого блюда.

Секретом идеальной ухи является добавление второго рыбного продукта, часто кулинары советуют брать несколько сортов рыбы. При этом уху из лососевых лучше всего дополнить горстью креветок. Обещаем, результат Вас приятно удивит!

Мясо лосося - это очень полезный продукт, в нем содержится много белков и ненасыщенные жирные кислоты, которые регулируют уровень холестерина. Кроме того, эта рыба богата витаминами А, В1, В2, С и Е и ниацином. Ниацин улучшает работу кровеносной, пищеварительной и нервной систем. А фосфор и калий, которых также много в лососе, незаменимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, роста мышечных тканей и активизации работы головного мозга.

Подробный простой рецепт ухи из лосося читайте по этой ссылке.

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